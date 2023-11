Boxe | Erika Prisciandaro e Lucia Elen Ayari vincono gli Europei Under 22 2023 | Saraiello e Bortone battuti in finale

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Si sono conclusi gli22 diin quel di Budva, in Montenegro. Per l’Italia sei posti sul podio, equamente divisi tra primi, secondi e terzi posti alla luce dei risultati che si sono verificati nella giornata dedicata allo svolgimento delle finali della rassegna continentale. In particolare, a conquistare i rispettivi titoli sononei 48 kg enei 50 kg. Per l’una combattimento molto incerto vinto sulla turca Yagettekin per 3-2, per l’altra affermazione più netta nei confronti della russa Vostrikova per 4-1.: Matteo Signani perde l’Europeo dei medi contro Tyler Denny Nei 70 kg, invece, Chiaradeve cedere di fronte all’altra russa Eskina (1-4). L’unica ...