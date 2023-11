Bonolis sulle difficoltà di Ciao Darwin 2023 e la separazione da Sonia

Leggi su biccy

(Di domenica 19 novembre 2023) Silvia Toffanin ha ospitato Paoloa Verissimo per promuovere della nuova edizione di(che è stato esportato anche in Cina). Il popolare programma di Canale 5 farà il suo ritorno dopo quattro anni di pausa e il conduttore ha parlato delledi costruire una trasmissione comeai tempi del politically correct. “Cosa penso di questo ritorno? All’inizio ero preoccupato e alla fine dopo ave registrato lo ero ancora di più. Far ripartire una macchina complessa comedopo quattro anni non è facile. Poi in un’epoca come questa dove questo non si può dire, quello non si può invitare, quello è meglio evitarlo. – ha continuato– Quindi il pubblico magari nella prima puntata vedrà che c’è ...