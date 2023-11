Stefano Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itÈ proprio ad un nuovoche sta lavorando la dirigenza in vista di gennaio e soprattutto della prossima stagione. Del resto, continuare a chiedere gli ...

Bomber in saldo, il Milan ne approfitta subito CalcioMercato.it

Svolta per gennaio: il bomber arriva subito e in saldo Spazio Milan

Il Milan pronto a rompere gli indugi per prendersi già a gennaio il bomber: basta un ulteriore sconto e l'affare va in porto ...Dopo le richieste molto elevate avanzate per mesi dal Porto per il suo cartellino, l’attaccante iraniano potrebbe partire a prezzi di saldo a gennaio in vista della scadenza di contratto al termine ...