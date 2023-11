Bob | Baumgartner dopo il 2° posto in Coppa del Mondo | “Ce lo aspettavamo | anche se non così presto”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Una giornata indimenticabile per gli sport invernali italiani. Patrickha infatti ottenuto una strepitosa seconda posizione in occasione della tappa inaugurale delladeldi bob a quattro, rassegna in scena in Cina, nello specifico a Yanqing. Il pilota, insieme ad Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, ha riportato l’Italia sul podio tredici anniil terzodi Bertazzo e Torchio nel bob a due ad Ingls 2011, scrivendo dunque pagine importanti di storia. Una volta terminata la gara, l’azzurro ha commentato la sua prestazione. “Il risultato di oggi è ottimo – ha detto Patrickai microfoni della FISI – ed è il frutto del grande lavoro che tutta la squadra fa ogni giorno. Ce lose ...