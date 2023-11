Blitz Napoli | Varese al fotofinish su Scafati Pistoia | colpo salvezza su Sassari

Pistoia: Varnado 14; Willis 12; Wheatle 11 Sassari: Tyree 12; Gombauld 11; Kruslin 9 Treviso -76 - 79 Terza vittoria consecutiva, la sesta in otto partite per la Gevi, che passa in ...

Nuovo blitz nei quartieri di Napoli: 300 operatori in campo Virgilio

Blitz in scala scommesse a Napoli, slot machine modificate Agenzia ANSA

Non una buona notizia per Treviso, che resta inchiodata a quota zero in classifica dopo la sconfitta con Napoli, nonostante una prova splendida di Andrea Mezzanotte. Si ferma Scafati, superata da ...Il Napoli ha messo gli occhi su un veterano in scadenza di contratto: beffa per il Milan, che sognava il suo arrivo a gennaio ...