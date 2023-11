Blitz del Milan per Joao Neves | ma la concorrenza è alta

Leggi su dailymilan

(Di domenica 19 novembre 2023) Sebbene il mercato estivo sia molto lontano, ilè già al lavoro per assicurarsi un prospetto molto interessante. I rossoneri hanno visionato dal vivo uno dei baby talenti più promettenti del panorama europeo: stiamo parlando di, centrocampista classe 2004 di proprietà del Benfica. Secondo le ultimi indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la giovane stella del club portoghese è stata osservata da un emissario deldurante la vittoria per 2-1 nel derby contro lo Sporting CP prima della pausa per le nazionali. Non sarà facile per la dirigenza rossonera portareo, soprattutto per la foltache c’è sul calciatore portoghese. Oltre al Diavolo,è anche nel mirino di diversi top club ...