Bjorn Andresen | la maledizione del ragazzo più bello del mondo

Leggi su dilei

(Di domenica 19 novembre 2023) Il successo, spesso, è una chimera sfuggente nei sogni della gente, un’illusione avvolgente che alimenta desideri inespressi e accende ardenti aspirazioni. Ma quando arriva troppo presto, può trasformarsi in un vortice devastante, capace di sconvolgere l’esistenza di un individuo nel modo più imprevedibile. Questa realtà è stata tristemente testimoniata innumerevoli volte neldel cinema, dell’arte e della musica. Giovani stelle promettenti che salgono rapidamente al vertice, solo per precipitare nel vuoto, perduti nel loro stesso splendore. Questa è la storia di, un nome che evoca immagini di una bellezza eterea, quasi ultraterrena. Meglio conosciuto per il suo ruolo come Tadzio nel film del 1971 “Morte a Venezia” di Luchino Visconti, a soli 15 anni, è stato catapultato sotto i riflettori internazionali, diventando ...