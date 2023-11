Un mio zio ha una concessionaria di pubblicità che lavora cone Inter , quindi ha sempre iper la partita. Una volta nel 2005 portò a San Siro me e il mio migliore amico. Mi pare che ...

Biglietti Milan-Frosinone, ancora aperta la vendita libera | Serie A News Pianeta Milan

Newcastle-AC Milan: in vendita i biglietti per la 6ª giornata di UEFA ... AC Milan

AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Newcastle-Milan, sfida valevole per la 6ª giornata del Gruppo ...Su come ha conosciuto Berlucsoni: 'Lo avevo conosciuto nel 2005 Un mio zio ha una concessionaria di pubblicità che lavora con Milan e Inter, quindi ha sempre i biglietti per la partita. Quella volta ...