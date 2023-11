Benevento | ‘imprevisto’ a Monopoli | debacle giallorossa al “Veneziani”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiI campanelli dall’allarme si erano avvertita contro il Giugliano, Matteo Andreoletti ha deciso di ignorarli e ai risultati si sono visti. Ilesce sconfitto in maniera netta dal confronto del ““, surclassato in ogni zona di campo. Ancora una volta non convincono le scelte del tecnico bergamasco, sia quelle iniziali che quelle in corso d’opera. Novembre sarebbe dovuto essere il mese dello slancio, invece si sta trasformando nel momento più complicato per la Strega e non si può giustificare il calo di rendimento solo con le assenze.Andreoletti sceglie la strada della continuità rispetto alla gara con il Giugliano. L’unica novità nell’undici di partenza è la presenza di Bolsius al posto dell’acciaccato Ciano, ma la vera sorpresa è la scelta di invertire gli esterni: Improta torna a ...