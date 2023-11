Basket Serie A1 2023 | vincono Varese | Tortona e Pesaro

(Di domenica 19 novembre 2023) I match dell’ottava giornata diA1 disi sono chiusi con due vittorie sul filo del rasoio, mentre un altro con un punteggio largo con il quale Cremona ha liquidato. Nel pomeriggio, invece, una grande partita passata in rassegna è stata sicuramente-Scafati che ha dato vita ad un finale al cardiopalma. Nel primo quarto parte forte Scafati con un parziale nei primi minuti di 11-0. Arriva fra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo la reazione da parte diche si affida almeno in un primo momento su Ulaneo. Nella metà del secondo quarto però Scafati scappa sul più 12 con Gentile in spolvero. Tutto farebbe pensare ad una fuga che sa di definitiva, ma neltutto cambia rapidamente nei primi minuti. Infatti, nel terzo quarto McDermott si mette ...

Basket - l’Olimpia Milano piega la Reyer Venezia in Serie A. Colpi esterni per Napoli e Tortona - bene Varese in casa

I Blacks non piazzano il colpo esterno a San Severo, pagando una giornata negativa in attacco e in difesa. La squadra non riesce mai a trovare il canestro con continuità, mentre i pugliesi sono cinici ...

Milano schiaccia Venezia al Forum. Tortona passa a Reggio Emilia La Gazzetta dello Sport

Un Pecchia da quasi tripla doppia e un Zanotti monumentale guidano la Vanoli Cremona a un super successo contro Pesaro. Difesa aggressiva fin dai primi ...La squadra ducale rincorre per tutto il primo tempo, si porta in parità al 23' ma quando la Sebastiani sembra in confusione, fallisce il sorpasso e da quel momento i padroni di casa scappano ...