Barletta | Dopo la scomparsa del retino di via dei Muratori | arriva la scomparsa del retino di via dei Calzolai

Una storia fatta di silenzi serbati dai vari settori comunali e dinieghi formatosi su istanze di accesso agli atti del Piano Regolatore Generale della città di, che si è conclusa bene,...

«Dopo la scomparsa del retino di via dei Muratori, arriva la ... BarlettaViva

Entrarono in campo dopo la partita, Daspo a tifosi del Barletta Telebari

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato a Barletta, in via Trani. Un motociclista è rimasto gravemente ferito ed è giunto in gravi condizioni all'ospedale Bonomo di Andria. La vittima v ...L'attesa per il derby sta per terminare: domani Fidelis Andria e Barletta scenderanno in campo al "Degli Ulivi" per dar vita ad un match sentitissimo. Per ingannare le ultime ore che ci separano dal f ...