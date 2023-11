Ballando | Selvaggia Lucarelli e il “velo pietoso” su Teo Mamuccari

Leggi su italiasera

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) – “C’è da stendere un”., a notte fonda, archivia l’episodio che l’ha coinvolta con Teocon le stelle. Tra la giurata e il concorrente, nelle precedenti puntate del programma di Raiuno, non sono mancati i botta e risposta accesi. Nella puntata del 18 novembre, la situazione è degenerata con uno scontro alimentato dalle parole del comico.ha incassato il colpo, scegliendo alla fine di rimanere il silenzio davanti alle parole dell’interlocutore. La giurata ha ottenuto la solidarietà di Alberto Matano, Rossella Erra e Wanda Nara, che ha avuto parole di conforto per la giurata dopo lo scontro., alla fine del segmento, si è scusato per il comportamento tenuto. “Stendiamo ...