Ballando con le stelle | Teo Mammucari attacca Selvaggia Lucarelli | lei quasi in lacrime

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 19 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Fuoco e fiamme trae Teonel corso della puntata dicon le, andata in onda ieri sera su Rai 1. Tra i due sembra proprio non scorrere buon sangue, ma questa volta il conduttore, attuale concorrente del programma, ha esagerato, tanto da farpiangere la giornalista e giurata. Un momento che il pubblico non ha affatto gradito, testimoniato dal silenzio sceso in studio, al qualeha poi cercato – invano – di ...