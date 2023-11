Ballando con le stelle | la classifica della quinta puntata | chi è stato eliminato

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 19 novembre 2023) Cosa è accaduto durante ladicon le: chi èdalla trasmissione Ieri sera è andata in onda su Rai1 ladel varietà condotto da Milly Carluccicon le. Il programmatv diha regalato ancora una volta una serata di spensieratezza e divertimento, con la gara tornata ad occupare posto sul primo canale. E anche ieri sera il programma ha perso dei pezzi, visto che è stata eliminata la giornalista Rosanna Lambertucci in coppia con il maestro Simone Casula, in seguito allo spareggio con Carlotta Mantovan e Moreno Porcu e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. Ad aggiudicarsi lasono ...