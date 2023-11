Ballando con le Stelle 18 Vs Tú Sí Que Vales | ecco chi ha vinto la quinta sfida di ascolti

Leggi su isaechia

(Di domenica 19 novembre 2023) È andato in onda ieri sera, come accade da qualche anno a questa parte, lo scontro fra Milly Carlucci, padrona di casa da ben 18 anni dicon le, e Maria De Filippi, autrice di uno dei programmi di punta del palinsesto di Canale 5, ovvero Tú sí que. Se per lo show di Rai Uno quella andata in onda ieri sera è stata ancora lapuntata, il programma Mediaset invece è giunto al suo epilogo. A trionfare, il baby violinista Samuele Palumbo. Nonostante la Carlucci quest’anno “non ha badato a spese” inserendo nel cast nomi altisonanti come Simona Ventura, Lino Banfi (che ha deciso di abbandonare il gioco sabato scorso) Teo Mammucari, personaggio divisivo del programma e Wanda Nara, simbolo di forza e coraggio, che nonostante la malattia che l’ha colpita ha deciso di mettersi in gioco, Maria De ...