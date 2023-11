Avenza | cerca di darsi fuoco ed esplode un appartamento | era uscito di prigione da due giorni

(Di domenica 19 novembre 2023) L'uomo di 57 anni ricoverato per ustioni gravi. Altri tre sono rimasti intossicati. La Procura ha aperto un'indagine. Lo scoppio intorno alle 9 in via Europa

Avenza, cerca di darsi fuoco ed esplode un appartamento: era ... LA NAZIONE

L’uomo di 57 anni ricoverato per ustioni gravi. Altri tre sono rimasti intossicati. La Procura ha aperto un’indagine. Lo scoppio intorno alle 9 in via Europa ...Una forte esplosione si è verificata in un appartamento di Avenza, frazione di Carrara e, subito dopo lo scoppio, il palazzo ha preso fuoco ...