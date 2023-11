Atp Finals | Valentino Rossi | “E’ stato bellissimo fare il tifo fino alla fine | grande Jannik”

(Di domenica 19 novembre 2023), pluricampione italiano di Moto Gp, si è complimentato conSinner a seguito del suo cammino alle ATP, terminato questa sera in finale con la sconfitta patita dal numero 1 al mondo Novak Djokovic.scrive in una Instagram story: “E’ilSinner“. Questo complimento è la riprova delle grandi capacità del tennista altoatesino sia in campo, sia di raccogliere l’attenzione mediatica verso uno sport che non è tipicamente di tradizione italiana. SportFace.

Sinner non si ripete : è Djokovic il re delle Atp Finals. Il serbo conquista il 'Master' per la settima volta

Novak Djokovic ha vinto per la settima volta lebattendo in finale Jannik Sinner con un doppio 6 - 3. È il serbo il Maestro del 2023 . "Si tratta di una vittoria speciale, contro l'eroe di casa. Sono orgoglioso di come ho giocato contro ...

Novak Djokovic diventa il recordman ufficiale di vittorie alle ATP Finals. Il serbo sconfigge Jannik Sinner in finale con il punteggio di 6-3 6-3 e conferma il titolo già conquistato nel 2022 con una ...Il serbo Novak Djokovic è il campione delle Nitto Atp Finals 2023. In finale ha sconfitto Jannik Sinner in due set con il punteggio di 6-3, 6-3, dopo una partita a senso unico. Per Djokovic si tratta ...