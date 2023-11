ATP Finals | un Novak Djokovic in versione monstre | servizio devastante e gratuiti al minimo

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) I numeri della finale delle ATPparlano chiaro, e sono per la massima parte a favore di. Il serbo ha lasciato pochissimo spazio a Jannik Sinner nell’ultimo atto di quello che, un tempo, era chiamato comunemente Masters. Al Pala Alpitour di Torino è andato in scena il trionfo numero 98 del serbo sul circuito maggiore. Giornata da ricordare per lui, soprattutto per com’è riuscito a collezionare un impressionante numero di pochi errori: 10 in tutto il match e solamente 3 fino al 6-3 3-2, quando ha iniziato a concedere qualcosina in più. Certo, poi ci sono anche i 16 vincenti. Per contro, Sinner finisce a quota 17-30. E molti di quei 30 sono arrivati nel momento in cui ha tentato di rimettere in piedi il match, con alcuni errori davvero grossolani, ma sintomo di una forse minore lucidità ...