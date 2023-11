Atp Finals Torino 2023 | l’omaggio a Djokovic sulla Mole

Landini si vada a nascondere, l'errore di Elena e Sinner : quindi, oggi

- In Italia non abbiamo ancora capito che più idolatriamo uno sportivo e meno vincerà. Sono sinceramente solidale con Sinner , le cui lodi sono state cantate troppo presto per questetanto da portargli un tantino sfiga. Ha fatto un ottimo torneo, ha battuto Djokovic, ma non è bastato. Nole ha dimostrato che può perdere una volta, non due di fila, e ha scelto la partita ...

ATP Finals: a Sinner non riesce l'impresa, Djokovic è il re di Torino - Sportmediaset Sport Mediaset

Sinner-Djokovic, risultato della finale delle Atp Finals di Torino: il serbo vince 6-3, 6-3, per lui è il 7°... Corriere della Sera

Djokovic applaude Sinner: «Puoi vincere Slam ed essere il numero uno»

«Congratulazioni Jannik, puoi essere molto orgoglioso per quello che hai fatto quest’anno, puoi vincere degli slam, te lo auguro»: queste le parole con cui Novak Djokovic ha reso omaggio a Sinner dopo ...

Djokovic ospite a sorpresa da Fazio: «Sinner Diventerà il numero 1. Gli auguro cose bellisime, ma non quando gioca contro me...»

«Sinner Sicuramente arriverà ad essere il numero 1 del mondo. Non lo dico solo io. Gli auguro bellissime, cose. Ma quando non gioca contro me». Così Novak Djokovic, ...