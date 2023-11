ATP Finals Torino 2023 | Djokovic | “Sinner il migliore del torneo finora | ma voglio la rivincita”

(Di domenica 19 novembre 2023)“Contro Carlos ho giocato uno dei migliori match del mio. Abbiamo affrontato battaglie epiche quest’anno e credo che entrambi pensassimo di giocare una lunga maratona. Una prestazione così non poteva arrivare in un momentodato che non ho giocato al massimo nel girone”. Le parole di Novakdopo aver staccato il pass per la finale delle Nitto ATPgrazie al 6-3 6-2 inflitto a Carlos Alcaraz. Il serbo si giocherà il titolo contro l’azzurro Jannik, avversario che lo ha sconfitto pochi giorni fa nel round robin. “Il KO con Jannik servirà a motivarmi ed è un tool di preparazione fantastico, dato che potrò rivedere la partita e capire cosa posso fare meglio – spiega il numero uno del mondo -.è stato il ...

Atp Finals - Djokovic batte Alcaraz in semifinale : sfiderà Sinner per il Trofeo

Si chiama Jannik Sinner e anche domani illuminerà il campo centrale del Pala Alpitour per l'atto conclusivo delle. Ritroverà in finale Novak Djokovic, che ha battuto Carlos Alcaraz in due ...

Djokovic-Alcaraz, risultato semifinale alle Atp Finals: il serbo vince 6-3, 6-2, è in finale contro Sinner Corriere della Sera

Nitto ATP Finals, Djokovic batte Alcaraz e vola in finale contro Sinner Corriere dello Sport

1 minuto per la lettura Roma, 18 nov. (askanews) – “È stata una partita molto difficile, lui ha iniziato molto bene e ha giocato meglio di me. Dopo il break mi sono sentito meglio”. Parola di Jannik S ...Domani a Torino l'altoatesino scenderà in campo per un incontro storico per il tennis italiano. Ecco a che ora giocherà e dove si potrà vedere in tv.