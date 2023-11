Atp Finals Torino 2023 | Djokovic è mostruoso e suona la settima | Sinner si arrende in due set

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Il maestro delle Atpè ancora Novak. Ail numero uno del Mondo vince per lavolta il torneo finale e lo fa battendo in finale Jannikcon lo score finale di 6-3 6-3 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di match. Il numero uno d’Italia non è stato brillante come nei giorni scorsi, ma con la forza e la volontà ha provato a tenere testa al più forte di tutti. Unana magica senza la ciliegina sulla torta. Ma le emozioni rimarranno. Così come i quasi cento titoli di un campione senza tempo. Che non ha nessuna intenzione di fermarsi. IL MONTEPREMI I PUNTI PER IL RANKING PRIMO SET – Sin dall’inizio di partitaè perfetto, centrato e con zero voglia di scherzare. Piovono aces, servizi vincenti e una profondità disarmante. ...