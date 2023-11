ATP Finals | Sinner si arrende solo davanti a re Novak Djokovic

(Di domenica 19 novembre 2023) Non c’è stata partita.ha disputato un match da vero extraterrestre, soprattutto nel primo set, poi ha sfruttato gli errori di un Jannikoggi non perfetto e ha chiuso in due soli set l’incontro. Alla fine è arrivato un doppio 6-3 con il quale il serbo si è preso il suo settimo trofeo ATP, staccando anche Roger Federer e diventando, per l’ennesima volta, il tennista più vincente di sempre. L’altoatesino comunque chiude con un secondo posto più che onorevole e con 1000 punti in più rispetto ad inizio torneo e la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque.è ingiocabile,commette qualche errore– Crediti Foto: Roland Garros FacebookSono bastati due set ...

20.06 Tennis,Sinner ko in finale con Djokovic Jannik Sinner non è riuscito a ripetere l'impresa. Il 22enne di San Candido si inchina a Novak Djokovic nell'atto conclusivo delledi Torino: il serbo n.1 del mondo si impone 6 - 3 6 - 3 in un'ora e 44 minuti. Cinque giorni fa, Sinner aveva battuto Djokovic nel match del Girone verde. Il serbo si era qualificato per le ...

Sinner-Djokovic, in diretta la finale delle Atp Finals di Torino: il serbo vince 3-6, 3-6 Corriere della Sera

ATP Finals, Sinner-Djokovic 3-6, la finalissima è LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Il serbo non dà scampo a Jannik Sinner nell'ultimo atto delle ATP Finals e si vendica per la sconfitta subita nel Round Robin dall'altoatesino ...Il serbo Novak Djokovic è il campione delle Nitto Atp Finals 2023. In finale ha sconfitto Jannik Sinner in due set con il punteggio di 6-3, 6-3, dopo una partita a senso unico. Per Djokovic si tratta ...