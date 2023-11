Atp Finals | Sinner | “Non scorderò mai il boato del pubblico alla prima partita”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Al termine dell’atto conclusivo delle ATPdi Torino, Jannikha parlato dopo la sconfitta patita da Novak Djokovic, che lo ha battuto in due set per 6-3, 6-3. “Complimenti, hai iniziato la stagione vincendo e l’hai conclusa allo stesso modo. Sei un modello non solo per chi ci guarda ma anche per noi giocatori. Siete esempio di grande professionalità tu e tutto il tuo team“. Poi il giovane italiano ha rivolto i ringraziamenti al proprio team: “Negli ultimi tre mesi abbiamo fatto tantissime partite. In questa stagione abbiamo fatto tanti progressi e abbiamo avuto la fortuna di giocare contro i migliori del mondo. Anche oggi si è visto che possiamo migliorare tante cose ma dobbiamo anzitutto guardare le tante cose positive fatte. A inizio anno ero un giocatore, adesso sono completamente un altro“. L’altoatesino ha aggiunto: “Credo che lui ...