ATP FINALS | SINNER-DJOKOVIC IN DIRETTA SU RAI1 ECCO COME CAMBIA IL PALINSESTO DI OGGI

(Di domenica 19 novembre 2023) La finale degli ATPtra Jannike Novakandrà insu. Così ha deciso Viale Mazzini vista l’importanza del match e l’impresa del tennista italiano che sta appassionando i tifosi di tutto il mondo per le sue qualità tecniche e umane. Il pomeriggio disi apriràsempre alle 14 con Mara Venier e la sua Domenica In. Poi dalle 17 linea alla finale degli ATP. Saltano Da Noi a Ruota Libera, Reazione a Catena e Affari Tuoi. Tg1 andrà in onda al termine del match. Lea regolarmente in onda.

Il giorno delle finali delle Nitto, alla loro terza edizione in quel di Torino, sulla quale oggi calerà il sipario. Comunque vada sarà un successo, direbbero quelli bravi, dato che in ...

Atp Finals, Sinner per la storia: oggi la finale con Djokovic - Sportmediaset Sport Mediaset

Sinner-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals Tuttosport

Le ATP Finals 2023 sono ormai giunte all'atto conclusivo, con Jannik Sinner e Novak Djokovic pronti a scendere in campo quest'oggi (ore 18) al Pala Alpitour di Torino per contendersi l'ultimo grande t ...Voto 4 Ad Andrey Rublev. Il russo in tre sfide alle Finals Atp non ha vinto nemmeno un set, perdendo seccamente contro Medvedev, Alcaraz e Zverev. Voto quattro come le racchettate che si è dato sulle ...