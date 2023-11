ATP FINALS | SINNER-DJOKOVIC IN DIRETTA SU RAI1 ECCO COME CAMBIA IL PALINSESTO DI OGGI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 19 novembre 2023) La finale degli ATPtra Jannike Novakandrà insu. Così ha deciso Viale Mazzini vista l’importanza del match e l’impresa del tennista italiano che sta appassionando i tifosi di tutto il mondo per le sue qualità tecniche e umane. Il pomeriggio disi aprirà alle 14 con Mara Venier e la sua Domenica In. A seguire una puntata breve di Da Noi a Ruota Libera. Alle 18 la finale degli ATP. Saltano Reazione a Catena e Affari Tuoi. Tg1 andrà in onda al termine del match, seguito dalla serie Lea.