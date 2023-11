Atp Finals | il sogno di Sinner si infrange su Djokovic | il serbo vince la finale 6-3 | 6-3

(Di domenica 19 novembre 2023) Si ferma inildi Jannikalle Atpdi Torino. L’azzurro ha perso in due set contro il numero 1 del Mondo Novakcon un doppio 6-3 in un’ora e 43? di gioco. Per il giocatoresi tratta del settimo trionfo al Masters, impresa mai riuscita a nessun tennista prima di lui. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ATP Finals, Sinner-Djokovic 3-6, la finalissima è LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Sinner-Djokovic, in diretta la finale delle Atp Finals di Torino: 2-4 nel primo set Corriere della Sera

Come lui nessuno. Il numero uno al mondo Novak Djokovic si è confermato tale vincendo il suo settimo titolo delle ATP Finals, distanziando così il precedente record condiviso con Roger Federer (6). A ...Il serbo Novak Djokovic è il campione delle Nitto Atp Finals 2023. In finale ha sconfitto Jannik Sinner in due set con il punteggio di 6-3, 6-3, dopo una partita a senso unico. Per Djokovic si tratta ...