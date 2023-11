Atp Finals | il sogno di Sinner sfuma in finale | a Torino il campione è ancora Novak Djokovic

Leggi su open.online

(Di domenica 19 novembre 2023) Ha trascinato per una settimana l’entusiasmo die dell’Italia intera. Che lo ha accompagnato, dal vivo o davanti alla tv, con un tifo sconosciuto in Italia per il tennis. Ma alla fine Janniksi è dovuto piegare al «maestro»in. Èil serbo, n° 1 al mondo, ad aggiudicarsi il trofeo Atp. Ladisputata questa sera a, di fatto, è stata senza storia. Diversamente dal primo match tra i due nel torneo giocatosi mercoledì sera, quandoaveva battuto. Questa volta il serbo ha mantenuto l’iniziativa e la padronanza del match da subito: primo set portato a casa in meno di un’ora col punteggio di 6-3. Nel secondo set ...