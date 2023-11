Atp Finals | il doppio non cambia padroni | trionfano ancora Ram e Salisbury

(Di domenica 19 novembre 2023) Ildelle Atpnon. In quel di Torino, infatti, hanno trionfatoRam eche hanno messo in campo tutto il desiderio, poi esaudito, di confermarsi campioni. Dopo il successo dello scorso anno, i doppisti hanno bissato il successo dello scorso anno, questa volta battendo la coppia formata da dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. Nella finale che poi ha preceduto di qualche ore l’attesissimo duello, il secondo in cinque giorni, fra l’idolo di casa Sinner e il numero uno del Mondo Djokovic, Ram enon hanno dato nessuno scampo ai loro sfidanti. Arrivavano a Torino con la testa di serie n.6, ma questo elemento non ha gravato in nessun modo sulla storia del torneo e della finale. Ultimo round ...

I "maestri" del doppio sono ancora loro. Per il secondo anno consecutivo Rajeev Ram e Joe Salisbury conquistano il titolo di specialità alle Nittoandate in scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Sono i primi a firmare la doppietta da Kontinen/Peers, il finlandese e l'australiano a segno nel 2016 e nel 2017. In finale lo ...

"Non so dove, non so per quanto ma le Atp Finals non finiscono nel 2025 statene certi. Io parto da Torino, e vinco". Così il presidente Fitp, Angelo Binaghi, sulla futura prosecuzione delle Nitto Atp ...