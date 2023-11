Atp Finals | finale Sinner-Djokovic | l' azzurro sfida il serbo battuto pochi giorni fa nella fase a gironi | orario | dove vederla

In quest'intervista (abbiamo incontrato Veronesi a Torino in occasione dell'evento tennistico) ci racconta i ricordi d'infanzia legati sia alle quattro che alle due ruote e l'impatto dei ...

Tutti pazzi per il tennista altoatesino, che ha trionfato nella semifinale delle Atp Finals di Torino battendo nettamente, in tre set, Daniil Medvedev e oggi giocherà la finale contro Novak Djokovic.Sale la febbre per l'atto conclusivo delle Atp Finals. E in attesa della finale tra Sinner e Djokovic è sempre più Jannik-mania sui social. Ieri sera gli ormai famosi Carota Boys hanno coinvolto anche ...