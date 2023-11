ATP Finals | Djokovic supera Sinner | il Milan celebra entrambi sui social

(Di domenica 19 novembre 2023) Dopo il successo in finale alle ATP, ilha fatto i complimenti a Novake a Janniktifosi rossoneri

ATP Finals - un Novak Djokovic in versione monstre : servizio devastante e gratuiti al minimo

Atp Finals - Djokovic schianta Sinner : per la settima volta è ancora lui il “Maestro”

Sinner ko con Djokovic alle Atp Finals. Sabato 25 sarà rivincita Jannik - Nole

... 'C'è ancora Coppa Davis, proviamo a far bene anche lì' 'Abbiamo ancora la Coppa Davis, proviamo di far bene anche lì', le parole di Jannik Sinner al termine della partita delledi Tennis ...

ATP Finals: a Sinner non riesce l'impresa, Djokovic è il re di Torino - Sportmediaset Sport Mediaset

Sinner-Djokovic, risultato della finale delle Atp Finals di Torino: il serbo vince 6-3, 6-3, per lui è il 7°... Corriere della Sera

Djokovic ospite a sorpresa da Fazio: «Sinner Diventerà il numero 1. Gli auguro cose bellisime, ma non quando gioca contro me...»

Non lo dico solo io. Gli auguro bellissime, cose. Ma quando non gioca contro me». Così Novak Djokovic, fresco trionfatore alle Atp Finals di Torino, dove in finale ha sconfitto l'italiano Jannik ...

ATP Finals 2023, Jannik Sinner: “Una Finale che mi aiuterà a migliorare, sono contento di giocare la Coppa Davis”

Ci ha provato Jannik Sinner, ma nella Finale delle ATP Finals di Torino Novak Djokovic è stato superiore. Il serbo, che aveva perso nel round robin contro Jannik, ha saputo alzare il proprio livello e ...