Atp Finals | Djokovic schianta Sinner | per la settima volta è ancora lui il “Maestro”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 19 novembre 2023) Il “2023” èlui: Novak. Arriva un nuovo doppio record: 7 titoli Atpda singolarista e batte sé stesso come il più “vecchio” di sempre. La vittima “sacrificale”? Il nostro Jannikche ha disputato un torneo superlativo in continua crescita, ma non abbastanza, non per Nole, non per batterlo due volte di fila. E’ Nicola Pietrangeli –sul campo dopo qualche preoccupazione, unico dei nostri a vincere due slam in carriera – a consegnare il trofeo Atp2023. Lo ha vinto – stradominando – Novak Djovokic battendo in due set Jannikcon un secco e inappellabile doppio 6-3 nel punteggio. Novakof Serbia during the match against Jannikof Italy at the Nitto ...