ATP Finals | Djokovic schiaccia Alcaraz | domani finale storica con Sinner

Leggi su notizie

(Di domenica 19 novembre 2023) Il tennista serbo supera in due set il giovane spagnolo (6-3, 6-2) grazie a una partita mostruosa. La sua classe non ha età: “I miei bambini mi hanno dato la forza necessaria. Speriamo che la scuola non mi faccia problemi…”, ha scherzato nelle interviste Uno spettacolo pazzesco, un match clamoroso tra i primi due al mondo. Vince l’esperienza e la classe di Novak, un maestro senza tempo. Due set per battere(6-3, 6-2) e volare in, doveaffronterà Jannik, che l’ha piegato nella seconda partita del girone e oggi pomeriggio ha superato Medvedev nella prima delle due semifinali delle ATP. Novakha battuto nella seconda semiCarlosla finalissima ...