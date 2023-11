ATP Finals | Djokovic batte Sinner nel ‘derby’ tra tifosi del Milan

Sinner non si ripete : è Djokovic il re delle Atp Finals. Il serbo conquista il 'Master' per la settima volta

"Congratulazioni per questa settimana e non solo, hai iniziato la stagione vincendo e l'hai chiusa vincendo, hai vinto tre Slam e tanti tornei. Sei una ispirazione non solo per tutti quelli che stanno ...

ATP Finals: a Sinner non riesce l'impresa, Djokovic è il re di Torino - Sportmediaset Sport Mediaset

Sinner-Djokovic, risultato della finale delle Atp Finals di Torino: il serbo vince 6-3, 6-3, per lui è il 7°... Corriere della Sera

Per Djokovic è il 7° successo alle Finals, un record che ne conferma la grandezza e gli consente di superare Roger Federer tra i vincitori del Masters. Sinner non ha espresso il miglior tennis in ...FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner ha perso 6-3 6-3 con il serbo Novak Djokovic nella finale delle ATP Finals al “Pala Alpitour” di Torino. Settimo titolo per il serbo nella storia delle ATP Finals. U ...