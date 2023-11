ATP Finals | Conte e Cuadrado sugli spalti della finale

Sinner è già un campione. Si vede anche dalla classe con cui incassa la sconfitta. Sapeva che battere due volte in pochi giorni il numero uno al mondo era un'impresa. Non ce l'ha fatta, ma Jannik sa ...

Sinner-Djokovic, risultato della finale delle Atp Finals di Torino: il serbo vince 6-3, 6-3, 7° Master Corriere della Sera

Sinner-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals Tuttosport

Per Djokovic è il 7° successo alle Finals, un record che ne conferma la grandezza e gli consente di superare Roger Federer tra i vincitori del Masters. Sinner non ha espresso il miglior tennis in ...FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner ha perso 6-3 6-3 con il serbo Novak Djokovic nella finale delle ATP Finals al “Pala Alpitour” di Torino. Settimo titolo per il serbo nella storia delle ATP Finals. U ...