ATP Finals | chi perde nel girone poi vince la finale? Sinner deve sfatare questa tradizione

(Di domenica 19 novembre 2023) Le ATPrappresentano un unicum nel panorama tennistico globale, perché non esistono altri tornei del circuito in cui un giocatore ha la possibilità dire una partita e poi conquistare il titolo. Il format del round robin, con a seguire semifinali incrociate e la, ha proposto in passato degli scenari davvero anomali in tal senso. Non sorprende dunque la situazione venutasi a crearesettimana al Pala Alpitour di Torino, con Jannikche dovrà affrontare quest’oggi Novak Djokovic nell’atto conclusivo dopo aver battuto il serbo nella fase a gironi. Si tratta infatti nello specifico della 20maal Master tra due giocatori provenienti dallo stesso raggruppamento. In 11 casi su 19 si è invertito il risultato del round robin, mentre negli altri 8 è arrivato ...