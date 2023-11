ATP Finals 2023 | Ram e Salisbury vincono la finale contro Granollers Zeballos e concedono il bis nel doppio

(Di domenica 19 novembre 2023) Rajeev Ram e Joesi confermano campioni dialle ATPdi Torino. Al Pala Alpitour, lo statunitense e l’inglese (teste di serie n.6) battono inlo spagnolo Marcele l’argentino Horacio(coppia n.5 del seeding) per 6-3 6-4 in un’ora e 9 minuti di gioco edunque il bis dopo il successo dell’anno scorso. Grazie a questo trionfo, Ram esalgono rispettivamente in sesta e settima posizione del ranking di. Pronti via e c’è subito un deciding point:sventano la minaccia e tengono dunque il turno di battuta, salendo sull’1-0. Il set prosegue con due game tranquilli, poi nel quarto gioco Ram e ...

Roma, 19 nov. Lein Italia non finiscono nel 2025. Io vinco, questa partita la vinco. Quando dico io intendo il Consiglio federale. Non so dove, non so per quanto, ma lein Italia non finiscono ...

ATP Finals a Torino fino al 2027: un'ipotesi concreta per il problema Covid OA Sport

ATP Finals a Torino fino al 2027: l'indiscrezione di Sky Sky Sport

Rajeev Ram e Joe Salisbury si confermano campioni di doppio alle ATP Finals di Torino. Al Pala Alpitour, lo statunitense e l'inglese (teste di serie n.6) battono in finale lo spagnolo Marcel Granoller ...Lo spettacolo delle ATP Finals resterò a Torino anche oltre il 2025. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, infatti, c'è l'accordo per il prolungamento del contratto con l'ATP fino al 2027.