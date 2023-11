ATP Finals 2023 | Jannik Sinner | “Una Finale che mi aiuterà a migliorare | sono contento di giocare la Coppa Davis”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Ci ha provato, ma nelladelle ATPdi Torino Novak Djokovic è stato superiore. Il serbo, che aveva perso nel round robin contro, ha saputo alzare il proprio livello e ha vinto meritatamente per 6-3 6-3 il suo settimo titolo al Master di fine anno, superando Roger Federer nella classifica dei plurivincitori dell’evento., invece, non ha dato la stessa sensazione di brillantezza che aveva dato negli altri match. Meriti tanti del serbo che ha saputo evidenziare le criticità dell’altoatesino e qualche demerito dell’italiano, decisamente troppo falloso. “Djokovic ha giocato estremamente bene, mentre io nonstato sufficientemente attento in alcuni momenti, calando un pochettino fisicamente. Se questo succede contro il miglior ...