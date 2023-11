Atp Finals 2023 | 819mila spettatori per Sinner-Medvedev | è il secondo miglior ascolto di sempre su Sky

(Di domenica 19 novembre 2023) Ascolti da record per Sky in occasione delle Atp, di scena a Torino. Grazie alla finale raggiunta da Jannik, l’emittente ha registrato numeri da urlo nell’arco di tutta la settimana. Basti pensare che la semifinale tra, vista da 819 milamedi con il 5,4% di share e un picco di 1 milione 58 miladurante il terzo set, rappresenta ildiper una sfida di tennis su Sky. Al primo posto c’è ovviamente la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Molto gettonati anche gli studi pre e pre e post match, seguiti rispettivamente da 87 mila e 438 milamedi. Numeri positivi, ...

Sarà Novak Djokovic a sfidare Jannik Sinner nell'ultimo atto delle Atp Finals, in corso sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Il serbo (nona finale per lui alle… Leggi ...Sinner conquista Finale e ascolti. Alle 18 solo su Sky lo Split Screen con la MotoGP! , Ancora un record per il tennis su Sky. Tutti pazzi per Jannik Sinner, che trionfa in semifinale contro Dani ...