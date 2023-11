Atletica | risultati Campionati Italiani Maratona 2023 | Epis trionfa sotto le 2 e 30 | primo titolo per Agostini

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) IAssoluti disi sono conclusi in quel di Verona assegnando i titoli e le medaglie tricolori sulla distanza dei 42,195 km. La 110ma edizione maschile e 44ma femminile della rassegna nazionale è andata in archivio con un maiden winner e con un bis abbastanza preventivabile alla vigilia in base alla startlist della manifestazione. Partiamo proprio da Giovanna, la protagonista più attesa dell’evento, che ha dominato la competizione femminile tagliando il traguardo in 2h29:09. Secondo oro in carriera agli Assoluti (dopo il 2020) per la 35enne veneziana, che resta lontana dal suo personale (2h23:46 firmato lo scorso aprile ad Amburgo) demolendo però il precedente primato del percorso stabilito nel 2010 dall’etiope Etaferahu Tarekegne in 2h35:43. Salgono sul podio anche ...