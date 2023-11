Atalanta-Napoli | è polemica sui biglietti per i tifosi Ospiti | il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 novembre 2023) Bergamo, si profila un’altra trasferta difficile per idel: versoè giàsuidel settoreAl termine della sosta ilè atteso da una sfida di livello assoluto contro l’Atlanta. Si tratterà del nuovo esordio di Walter Mazzarri sulla panchina degli azzurri. In tanti iche, come sempre, non fanno mancare il proprio apporto alla squadra anche nei momenti più complicati, hanno in programma di affrontare la trasferta di Bergamo, per assistere al ritorno di Mazzarri., le ultime sulla trasferta di Bergamo La gara, si sa, è una di quelle sempre sotto la lente d’ingrandimento delle istituzioni, a causa dei rapporti non proprio ...