Assoutenti | settimana bianca sempre più cara | +8% a persona

(Di domenica 19 novembre 2023) Un report didenuncia i forti aumenti per la stagione invernale 2023/2024, con i tanti rincari che si sono abbattuti su tutto il comparto della montagna quest'anno. Dagli skipass, passando per alberghi e ristoranti, in media unadovrà spendere l’8% in più rispetto al 2022