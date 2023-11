Ascolti TV del 18 novembre | Ballando con le stelle contro la finale di Tu si que vales | chi ha vinto | ecco i dati auditel

ASCOLTI TV 17 NOVEMBRE 2023 : ITALIA-MACEDONIA DEL NORD (33%) - QUARTO GRADO (11 - 2%) - A STAR IS BORN (7 - 7%) - CROZZA (5 - 1%) - LIORNI VS SCOTTI

ASCOLTI TV 17 NOVEMBRE 2023 : ITALIA-MACEDONIA DEL NORD (33%) - QUARTO GRADO (11 - 2%) - A STAR IS BORN (7 - 7%) - CROZZA (5 - 1%) - LIORNI (26 - 1%) VS SCOTTI (16%)

Rai - all'ordine del giorno la crisi di ascolti del Tg2 di Preziosi (che non andrà in Europa perchè i posti per Forza Italia saranno troppo pochi). La destra vuole "neutralizzare" la Soldi. L'assemblea dei giornalisti del Tg3 diretto da Mario Orfeo contro il taglio del canone. Le verifiche dei vertici di viale Mazzini sullo scoop di Striscia la Notizia

Ascolti TV | Venerdì 17 novembre 2023. In 7 milioni per la Nazionale (33%), ottimo Quarto Grado (11.2%), Canal DavideMaggio.it

Gli ascolti tv del 18 novembre, i dati auditel di ieri: Ballando con le stelle e Tu si que vales Corriere della Sera

Boom di ascolti per Viva Rai2. Inaspettatamente, Fiorello si candida ad essere il “fenomeno” della stagione televisiva. Il 17 novembre lo show del comico ha ottenuto 995.000 spettatori con il 19,6% di ...Sarà una domenica da ricordare per il tennis italiano. Jannik Sinner, dopo una straordinaria settimana, si giocherà in diretta su Sky e in streaming su NOW il titolo di “Maestro” del 2023 nella finale ...