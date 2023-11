Arrestato Filippo Turetta | l' ultimo clamoroso colpo di scena | dove lo hanno beccato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023)è statoin Germania, finisce la corsa del presunto assassino di Giulia Cecchettin. La notizia è stata confermata da fonti qualificate all'agenzia di stampa Lapresse e dunque all'Ansa dall'avvocato del ragazzo, Emanuele Compagno, che ha a sua volta informato i genitori di. Finisce la fuga di, scomparso dallo scorso sabato. Ieri, sabato 18 novembre, il ritrovamento a una settimana dalla scomparsa del cadavere di Giulia, brutalmente uccisa a coltellate e gettata in un canalone laterale del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Notizia in aggiornamento