Arrestato Filippo Turetta | era in Germania

(Di domenica 19 novembre 2023) Nel corso della notte è statoin, il ragazzo accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato trovato ieri mattina nei pressi del lago di Barcis. Ormai da diverse ore si era resa concreta l’ipotesi della premeditazione ed erano aumentati gli avvistamenti del ragazzo oltreconfine: alcuni dettagli, come un possibile cambio di vestiti, l’utilizzo di contante in quantità e la detenzione, fin dalla partenza in Italia, di un coltello, hanno portato gli inquirenti a credere che fosse tutto organizzato. L'articolo proviene da The Social Post.