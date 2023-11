Arabia Saudita | c’è chi dice e no e resta… svincolato | De Gea rifiuta una maxi offerta

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 19 novembre 2023) L’è riuscita a sedurre diversi campioni del calcio mondiale a suon di offerte impossibili dare. Ma qualcuno è riuscito a non cedere alla tentazione di un campionato di livello e blasone inferiore ma che offre cifre mai viste prima. De Geano Secondo quanto svelato dal “The Sun”, David De Gea avrebbeto un’da 500.000 sterline a settimana (circa 570.000 euro, ndr) dall’Al Nassr, il club di Cristiano Ronaldo. Alla base del rifiuto ci sarebbe il no della moglie, la cantante e attrice spagnola Edurne, che avrebbe bocciato il trasferimento in. De Gea restaIl portiere spagnolo ha declinato la proposta ed è rimasto senza squadra. De Gea è, infatti, ...