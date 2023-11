Apprendimento a rischio | Andrea Cangini | “L’emergenza è reale”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 19 novembre 2023) La Fondazione Luigi Einaudi, polo nazionale di pensiero politico liberale e autorevole centro di ricerca e analisi inerenti a problematiche sociali, lancia un inquietante allarme sulla capacità di apprendere dei nostri giovani. Disturbi dell’in netto aumento Secondo l’attento studio condotto, i disturbi dell’tra la popolazione studentesca sono infatti aumentati in modo drastico negli ultimi dieci anni fino a toccare il 357%. Altro dato non meno sorprendente informa che il 163% dei giovani è affetto da ‘disgrafia’ , in poche parole una seria difficoltà a scrivere in modo corretto. Un quadro drammatico che evidenzia problemi non marginai legati all’attenzione, alla capacità di memorizzare e riassumere un concetto, tutti sintomi di un evidente decremento del quoziente intellettivo. Uno stato, dunque, di vera e propria emergenza ...