Ansia e disagi tra i ragazzi | la psicologa | “Tante motivazioni | molti chiedono supporto”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 novembre 2023) Come si sentono ioggi? Hanno paura di parlare di salute mentale? E come percepiscono la sofferenza dei propri coetanei? A questi interrogativi ha cercato di rispondere un’indagine di Telefono Azzurro dedicata alla salute mentale dei giovani e realizzata con ildi BVA Doxa su 800tra i 12 e i 18 anni. In base alle risposte raccolte, è emerso che nelle ultime due settimane soltanto il 41% deisi è sentito felice. Il 21% dei giovani ha dichiarato di sentirsi ino preoccupato (20%), il 6% triste. A un ragazzo su 2 – si legge nel report – il futuro appare come un qualcosa di davvero oscuro. Tra le principali sofferenze che gli adolescenti riscontrano tra i loro coetanei vi è al primo posto la dipendenza da internet e dai social network (52%), seguita dalla mancanza di ...