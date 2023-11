Anna Prouse volontaria della Croce Rossa in Iraq | è stata consulente del governo italiano per la ricostruzione Come ha fatto lo racconta in questa intervista

Leggi su iodonna

(Di domenica 19 novembre 2023) Ha ottenuto, caso più unico che raro, il titolo di “Honorary Man” (uomo onorario) concesso nientedimeno che dagli iracheni, e la cosa l’ha divertita. Honorary man si intitola la sua autobiografia in inglese. Poi però, milanese, anche se globetrotter con residenza in California, per l’Italia ha scelto un titolo che la rappresenta di più:mia guerra,mia pace (Harper Collins). Raccoglie esperienze che basterebbero per molte vite: reporter,inper ile americano a Baghdad e a Nasiriyah dal 2003 al 2011, dove si è occupata, esperta di terrorismo, ...