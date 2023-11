Andreoletti | “Siamo stati surclassati in tutto | per noi un bagno di umiltà”

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuticon la collaborazione di Diego De Lucia Monopoli – Le parole di Matteoal termine della sfida valevole il campionato di Serie C che ha visto il Benevento giocare contro il Monopoli. L’allenatore bergamasco ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Veneziani” di Monopoli per affrontare la formazione di Francesco Tomei. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Esterni – Ci aspettavamo una partita aggressiva da parte loro, volevamo giocare a piede invertito venendo dentro al campo. L’abbiamo fatto troppo poco e, nella ripresa,tornati alla disposizione classica. Oggi, però, qualsiasi decisione avessimo preso non avrebbe portato a nulla, gli avversari sonopiù bravi. Prestazione – Il calcio si riduce ai duelli, quando l’avversario ti salta ...

