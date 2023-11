Anche i biscotti Giulia ammazzata | la rabbia social contro l' avvocato di Filippo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023)Cecchettin è morta.Turetta, il suo fidanzato, è stato arrestato oggi in Germania, fermo in autostrada nella sua auto, senza più soldi né benzina. Già da sabato non c'erano praticamente più dubbi: è stato lui a uccidere la 22enne di Vigonovo, in provincia di Venezia. Eppure ieri l'del giovane, Emanuele Compagno, parlando con i giornalisti l'aveva definito "un ragazzo buono che le voleva bene e le faceva i", dicendo di escludere per questo la tesi della premeditazione. Le parole del legale sono diventate virali nelle ultime ore, trasformate in "meme" fatti girare su Facebook, Twitter e Instagram da migliaia di ragazze e donne indignate per una cultura che confonde amore e senso del possesso e che alla fine sembra sminuiregli indizi più inquietanti di ...